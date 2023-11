Familles des otages : la guerre des nerfs

Le temps s'est comme arrêté, sur la désormais renommée Place des otages de Tel-Aviv (Israël). Cette soirée du samedi 25 novembre, qui a rassemblé des dizaines de milliers de personnes pour fêter le retour de plusieurs otages, vire au cauchemar. Un sentiment de profonde inquiétude, et même de sidération, envahit cette place où les Israéliens continuent à se rassembler pour suivre sur des écrans géants les toutes dernières nouvelles. "Hier c'était très bien parti, on est confiant, mais là, on ne sait pas. On est très déçu", exprime une Israélienne. Comme hier, ils s'attendaient tous à voir des nouveaux otages libérés. Ce soir, Ruby Chen, maman d'Itay Chen, un soldat israélien disparu lors de l'attaque du sept octobre, garde espoir. Les Israéliens chantent tout de même l'espoir, celui de revivre les scènes de retrouvailles entre ex-otages et leurs proches. Ce soir, les familles d'otages et leurs soutiens ont déjà annoncé qu'ils resteraient mobilisés toute la soirée dans l'espoir que des nouveaux otages soient libérés. TF1 | Reportage I. Bornacin, L. Boudoul