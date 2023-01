Familles nombreuses : comment obtenir la carte

Finis les files d’attente interminables au guichet de la SNCF pour décrocher la carte de famille nombreuse. Désormais, quelques clics suffisent sur ce site gouvernemental. La carte coûte 18 euros, et voici son nouveau visage. Pour les parents de trois enfants et plus, la fin du dossier papier est une bonne nouvelle. Tout est répertorié sur le site. Il y a bien sûr les réductions sur les billets de train d'au moins 30 %, mais bien d’autres domaines sont concernés. Moins 30 % dans certaines campagnes, moins 50 % dans certains cinémas. Des avantages ignorés jusqu’à présent par cette mère de famille de trois enfants. Tentée par le dispositif, Céline s'est donc inscrite aujourd’hui. Inciter de nouvelles familles à s’inscrire, c’est le but recherché par les associations familiales. “Aujourd’hui, vous n’avez que 850 000 bénéficiaires de la carte famille nombreuse, ce qui est très peu, puisqu’on a presque 2 millions de familles nombreuses” rapporta Guillemette Leneveu. Mais attention, les inscriptions se font uniquement par Internet. Il faut compter trois semaines avant d’obtenir la carte. TF1 | Reportage S. de Vaissière, O. Cresta