Familles, parents : des mesures pour relancer la natalité

La tendance se confirme année après année. Les Français font de moins en moins d'enfants. Alors, Emmanuel Macron veut lancer un plan de réarmement démographique. Pour lutter contre l’infertilité, les jeunes pourront bientôt effectuer un bilan avec un spécialiste à l’âge de 25 ans, pris en charge par l’assurance-maladie. Le chef de l’État informe également de la création d’un congé de naissance qui viendra en complément des congés de maternité et de paternité. Trois mois pour chaque parent, indemnisés à hauteur de 50% du salaire, jusqu’à 1 900 euros. L’objectif de ce plan est d’inverser la tendance d’une baisse continue de la natalité depuis 25 ans. Le taux de fécondité était d’un peu plus de deux enfants par femme en 2010, soit le seuil de renouvellement de la population. Il n’est désormais plus que de 1,83. La baisse de la natalité est un phénomène mondial. Depuis les années 90, la moyenne internationale a chuté de plus de 30%. Malgré sa fécondité en baisse, la France reste la plus fertile en Europe, loin devant l’Allemagne ou encore l’Espagne. TF1 | Reportage L. Zajdela, T. Petit, J.F. Drouillet