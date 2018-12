Les fans de Johnny Hallyday en pèlerinage à Saint-Barthélemy

C’était il y a un an, dans la nuit du 5 au 6 décembre 2017, Johnny Hallyday s'en est allé après une longue lutte contre la maladie. Le chanteur repose aujourd’hui dans un cimetière très discret sur l’île de Saint-Barthélemy. Des fans ont traversé l’Atlantique pour s'y recueillir et découvrir le lieu de repos de leur idole. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 05/12/2018 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 5 décembre 2018 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.