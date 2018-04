Faune et flore : le réchauffement climatique pourrait menacer la moitié des espèces

L'ONG WWF tire la sonnette d'alarme dans son dernier rapport international. La moitié des espèces vivantes pourraient disparaître d'ici 2080. Et ce, même si l'on parvenait à limiter la hausse des températures. De l'Amazonie à l'Australie, toutes les régions du globe sont concernées. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 02/04/2018 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 30 mars 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.