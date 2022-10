Fausse médecin et institutrice, cette femme a dupé tout le monde

Une colère toujours vive et des questions qui obsèdent les parents. Comment cette femme, Samantha Avril, a-t-elle pu se faire passer pour une enseignante alors qu'elle ne dispose d'aucun diplôme ? Comment a-t-elle pu donner des cours dans cette école de Taponas près de Mâcon ? Restée en classe seule avec des enfants de CP et CE 1 durant des journées entières ? Arrivée le 5 septembre pour remplacer un professeur absent, elle occupe le poste durant six jours avant d'être mise à pied. Elle a été démasquée par des parents d'élèves. Samantha Avril est une faussaire confirmée. Il y a deux ans, elle s'est fait passer pour un médecin. Elle parvint à exercer dans une maison de santé de Montceau-les-Mines durant quatre mois, munie d'un faux diplôme acheté 200 euros sur Internet. Deux de ses patients sont décédés. L'un d'entre eux est venu consulter pour de la rétention d'eau. Après cette affaire, l'usurpatrice a été placée en détention provisoire durant quatre mois. Puis de nouveau emprisonnée en 2021 pour avoir enfreint son contrôle judiciaire. Comment avec un tel passif a-t-elle pu être recrutée ? L'inspecteur d'Académie du Rhône, Philippe Carriere, plaide la lenteur administrative. Le rectorat annonce jeudi soir qu'il déposera plainte. TF1 | Reportage D. De Araujo, C. Eckersley, G. Charnay