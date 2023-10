Fausses alertes à la bombe à Versailles : le travail de fourmi des enquêteurs

À la sortie de l'audience, il dit avoir pris conscience de son geste et de ses conséquences. "Je suis navré pour ceux que j'ai fait évacuer", insiste-t-il. Jeudi dernier, Miljan R. appelle le 17 et fait croire à une alerte à la bombe au château de Versailles. 2h30 d'attente et d'angoisse pour 11.000 visiteurs. Les enquêteurs tracent l'appel et identifient cet homme de 37 ans. Inconnu de la police, il présente des troubles psychiatriques selon une expertise. Ce lundi, il a été condamné à huit mois de prison avec sursis, et une obligation de soin. "On n'est pas du tout sur un délinquant qui a mûri son coup et qui a fait quelque chose en malice pure. C'est un pauvre monsieur qui est un peu fragile", commente son avocate, Mandine Blondin. Si retracer un appel est facile pour les enquêteurs, c'est plus difficile en revanche de retracer un mail. "Il faut remonter des adresses IP, qui permettent d'identifier les machines par lesquelles l'auteur du mail est passé. Et si on tombe sur une adresse à l'international, on doit déclencher la coopération internationale", détaille Sandrine Desliard, commissaire divisionnaire interrogée dans le reportage en tête de cet article. Souvent, les auteurs de ces alertes brouillent les pistes et renvoient vers de fausses adresses en Hollande, Suisse, Allemagne, Roumanie ou encore aux États-Unis.