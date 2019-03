Fausses informations : comment naissent-elles ?

Le point commun de toutes les rumeurs, c'est que personne n'est capable d'en identifier la source ou l'origine. Un mensonge ou une parole en l'air amplifiée et propagée. La rumeur se nourrit souvent d'une angoisse, elle donne le sentiment d'appartenir à un groupe, parfois ligué contre un supposé ennemi commun. Ces fausses informations n'ont ni frontière géographique ni temporelle, avec un effet amplificateur : Internet. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 27/03/2019 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 27 mars 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.