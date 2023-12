Fausses montres de luxe : enquête sur un juteux trafic

Sauriez-vous différencier la vraie montre de la fausse ? Ce n'est pas toujours évident à première vue. En images, celle de gauche est l'authentique, elle coûte 16 000 euros d'occasion. Des modèles de luxe, parfois difficiles à identifier tant la qualité de la contrefaçon est de plus en plus soignée. La preuve, avec un client anonyme. Pour ses 40 ans, il a voulu se faire un très bon cadeau, une montre de luxe à 20 000 euros. Mais il faut compter au moins deux ans d'attente en boutique. Alors il a décidé d'en acheter une d'occasion à un particulier pour 9 000 euros. Aujourd'hui, il vient vérifier s'il a fait une bonne affaire. En quelques secondes, certaines caractéristiques sautent aux yeux de Gérard Vautrin, horloger et gérant d'Olivine Prestige. “La montre est complètement fausse”, dit-il. Il existe deux types de montres de contrefaçons : celles entièrement fausses et les contrefaçons beaucoup plus travaillées. Gérard Vautrin, horloger, gérant d'Olivine Prestige, a déjà eu plusieurs cas. L'objectif des trafiquants est de fausser l'expertise des horlogers, pour un coût de production de quelques centaines d'euros, selon lui. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article. TF1 | Reportage J. Quancard, D. Blondeau, T. Leroy