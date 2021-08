Fausses ordonnances : enquête sur un fléau

Chaque jour, près de cent mille personnes franchissent la porte d'une pharmacie avec une fausse ordonnance. Difficile à reconnaître et facile à reproduire. Cette fraude coûte chaque année 15 millions d'euros à l'Assurance maladie. Cette mère de famille utilise régulièrement de fausses ordonnances. Elle tient à rester anonyme. " Aller systématiquement chez le médecin généraliste pour qu'il me prescrive exactement la même ordonnance, bah à un moment donné...", dit-elle. Voilà pourquoi depuis plusieurs années, par facilité, elle falsifie d'authentiques ordonnances pour obtenir l'antibiotique qui soulage les otites à répétition de sa fille. Des petites fraudes du quotidien en recrudescence auxquelles s'ajoutent de véritables escroqueries. Depuis un an, le trafic de fausses ordonnances alimente la rubrique faits divers et mobilise à plein temps 75 gendarmes et policiers réunis au sein d'une unité spéciale. Les trafiquants munis d'ordonnance plus vraie que nature se procuraient des médicaments pour les revendre à des toxicomanes à l'étranger. Plus lucratif que la vente de stupéfiants. "L'investissement des trafiquants est proche de zéro. C'est la sécurité sociale donc la société qui finance ces trafics. On a, à chaque fois, plusieurs millions d'euros de préjudice à la sécurité sociale", explique le Général Jacques Diacono, chef de l'Office central de lutte contre les atteintes à l'environnement et à la santé publique (OCLAESP), gendarmerie. Et pourtant, un simple logiciel et une bonne imprimante suffisent pour reproduire une ordonnance comme l'explique au bout du fil un homme dépendant aux antidouleurs. "On m'a prescrit du Tramadol, mais toutes les semaines mon médecin réduisait les doses. Au début, c'était 400 mg jusqu'à arriver à 100 mg, mais j'avais trop mal. J'ai scanné ma première ordonnance et j'ai tout changé. Le dosage, la durée, la date. Je suis monté à 6 cachets par jour en fin de compte", témoigne-t-il. Cette surdose peut lui être fatale. Le Tramadol expose à de graves risques cardiaques. Dans certains quartiers où règne ce trafic sur ordonnance, les pharmaciens redoublent de vigilance. Découvrez la suite de cette enquête dans la vidéo en tête de cet article.