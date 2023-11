Fausses ordonnances : enquête sur un trafic en plein essor

Se procurer une ordonnance sur Internet, rien de plus facile. On trouve de nombreux modèles, il faut cependant maîtriser les outils informatiques pour la rendre crédible. Alors, certains se sont même spécialisés dans le commerce de fausses ordonnances. Nous présentons notre ordonnance, obtenue par une transaction sur une messagerie cryptée. Une fois à la pharmacie, aucune méfiance du personnel, juste une mise en garde. Plus grave encore, certains utilisent leur carte Vitale pour être remboursés. L'assurance-maladie estime son préjudice financier à plus de 8,5 millions d'euros en 2022. C'est deux fois plus que l'année précédente, car de plus en plus de médicaments font l'objet de trafic. Pour les médicaments les plus chers, il existe un contrôle supplémentaire. Au-dessus de 300 euros, le pharmacien doit apposer un tampon certifiant l'ordonnance pour enclencher le remboursement de l'assurance-maladie. Autre chantier, les ordonnances électroniques, mais on est encore loin du compte. Selon l'assurance-maladie, elles ne seront pas généralisées avant la fin de l'année 2024. TF1 | Reportage L. Adda, H. Massiot