Faut-il augmenter les salaires ?

Pour le Smic, l'augmentation est automatique si l'inflation, la hausse des prix, dépasse 2%. Ce pourrait être le cas dès octobre. Le Smic passerait donc à 1 586 euros bruts par mois. Une hausse de 31 euros, mais pas un centime de plus. Le gouvernement l'assure. Il n'y aura pas de coup de pouce supplémentaire. Chose que beaucoup aurait pourtant souhaité. En effet, selon Anne-Sophie Alsif, cheffe économiste chez BDO, il pourrait être urgent de revaloriser le Smic dans le cadre de la reprise. Augmenter le Smic permet souvent de rehausser la consommation puisque l'argent en plus est en général directement consommé et donc injecté dans l'économie. Pour les autres salaires, notamment dans les secteurs en tension, il y a déjà des augmentations. Par exemple, à Airmetic, les employés gagnent 100 euros de plus par mois. Une façon pour Guillaume Le Fur, directeur de cette entreprise brestoise de fidéliser ses salariés, qu'il a eu beaucoup de mal à trouver. Et la stratégie fonctionne. Un exemple que pourrait suivre de nombreux secteurs comme celui de la restauration ou l'hôtellerie qui depuis quatre mois peinent à recruter.