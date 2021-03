Faut-il encore durcir les mesures dans les zones confinées ?

Le ton est ce mercredi soir beaucoup plus ferme. Les Français des départements confinés se doivent de respecter leur obligation. Et pour cela, les contrôles vont s'intensifier. En gare, au niveau des péages mais aussi dans les lieux publics où les rassemblements de plus de six personnes sont interdits. Le ministre de l'Intérieur demande aux forces de l'ordre de verbaliser les contrevenants. Dr Agnès Ricard-Hibon, responsable du Samu dans le Val-d'Oise en appelle à la responsabilité de la population. Dans les établissements scolaires, le nombre de classes fermées a doublé en une semaine. La présidente de la région Île-de-France, Valérie Pécresse demande que les vacances de printemps soient anticipées pour endiguer l'épidémie. Dans dix jours, les fêtes de Pâques sont aussi sous haute surveillance. Les recommandations sont précises. Les grands repas de famille sont interdits. Les offices religieux sont, quant à eux, maintenus avec des jauges strictes. Deux sièges doivent être libres entre chaque personne ou famille et seule une rangée sur deux doit être occupée. Alors, certains prêtres s'organisent en multipliant les messes pour que chacun puisse venir. Enfin, pour ce week-end pascal, aucun allègement de restriction de déplacement n'est prévu.