Faut-il interdire certains dos-d'âne ?

Six mois après son accident, Jean-Claude Bataille ne peut toujours pas se déplacer sans béquille. Le 16 mai dernier à Le Muy (Var), alors qu'il circule à moto, il chute en redescendant un ralentisseur. Depuis le motard n'a pu reprendre le travail. Sans ressource, il a porté plainte pour blessure involontaire contre la ville et le département. Des dos-d'âne en France, il y en aurait 450 00, selon l'association "Pour une mobilité sereine et durable". Et une très large majorité ne serait pas aux normes. Pour ces dos-d'âne illégaux, Thierry Modolo-Dominati s'est fixé pour mission de les traquer. Il le fait avec une simple petite boite. "La hauteur du tablier, le plateau, est deux fois plus haut que le gabarit de 10 cm. Il est donc non réglementaire", explique-t-il. Dix cm de hauteur, mais aussi 4 mètres de long. Pour être conforme, les ralentisseurs doivent également être clairement signalés, ne pas se situer en dehors des agglomérations, être installés dans des zones 30 ou 50. Ils sont par ailleurs interdits sur certaines pentes, dans les virages ou à proximité. Un véritable casse-tête. Et pourtant, malgré ces contraintes, les communes françaises en raffolent. Ils en poussent comme des champignons. Comme c'est le cas à Meaux (Seine-et-Marne). En cours de construction, mal signalé, un dos-d'âne surprend les automobilistes. Pour éviter ce type de situation, une entreprise lyonnaise fabrique des ralentisseurs prêts à poser. Ils sont coulés dans des moules à l'usine avant d'être installés. Ce jour-là, le chantier est à Villeurbanne (Rhône). La pose se fait au centimètre près. À proximité d'un groupe scolaire, les riverains approuvent. Mais l'accueil n'est pas toujours aussi bon. À Saint-Jean-le-Vieux, la mairie a été condamnée à détruire un dos d'âne non-conforme. Le maire de la commune, lui, dénonce les mauvaises habitudes des automobilistes. Pour remplacer le dos d'âne détruit, le maire a fait appel à un bureau d'étude. Il espère trouver une solution alternative d'ici la fin de l'année prochaine. TF1 | Reportage T. Misrachi, M. Kouho