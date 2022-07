Faut-il interdire les feux d'artifice en raison de la sécheresse ?

Dans la petite commune d'Ollioules, dans le Var, c'est l'heure des derniers préparatifs pour les artificiers, en plein milieu de la place du village. Les spécialistes prennent les précautions avec l'aide des comités de feux de forêts. Ils seront assistés par quatre pompiers au moment du feu d'artifice. Pour monsieur le maire, il n'était pas question d'annuler ce moment de tradition. "Les feux d'artifice privés sont interdits, les feux d'artifice publics sont autorisés pour le 14 juillet. Charge au maire de mesurer les risques éventuels et de les supprimer si c'est le cas", a déclaré Robert Beneventi. Ce feu d'artifice est un plaisir pour la plupart des habitants. Mais vu la sécheresse actuelle, d'autres s'en seraient bien passé. Une histoire de point de vue qui divise de plus en plus les villages. Pour éviter les polémiques et ne prendre aucun risque, nombreuses sont les mairies en Provence qui ont choisi d'annuler les spectacles pyrotechniques cette année. TF1 | Reportage M. Perrot, P. Fontalba