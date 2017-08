Faut-il interdire les engins électriques sur les trottoirs ?  

À l’image de cette retraitée qui s’est fracturée la jambe après avoir été renversée sur le trottoir par une trottinette électrique, la cohabitation entre engins électriques et piétons est problématique. Selon l’association "les droits du piéton", ces engins n’ont rien à faire sur le trottoir. Problème : ils ne peuvent pas non plus rouler sur la route. Les grandes capitales européennes réagissent diversement à ce phénomène.