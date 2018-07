Faut-il supprimer les pièces de 1 et 2 centimes d'euros ?

Arrêter la fabrication des pièces de 1 et 2 centimes d'euros, pourquoi pas ? Ces monnaies, qui encombrent nos poches, donnent parfois beaucoup de travail aux commerçants. Mais pour d'autres, elles sont précieuses. L'objectif du Comité d'experts CAP 22, à l'origine de cette proposition, est d'accélérer la dématérialisation des paiements, de lutter contre la fraude fiscale et de faire des économies. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 23/07/2018 présenté par Julien Arnaud sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 23 juillet 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.