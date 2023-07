Faute de CRS : moins de surveillance sur les plages

Les gens n'ont pas le choix. Ils doivent redoubler de vigilance, car la plage de Bénodet n'est plus surveillée depuis une semaine. Trois CRS, nageurs-sauveteurs, sont pourtant arrivés fin juin, mais ils sont aussitôt partis. Les CRS ont été réquisitionnés en urgence, mobilisés partout en France, sur les violences urbaines. Pourtant, leur mission était essentielle sur les plages. Ils surveillent les nageurs et assurent la sécurité des vacanciers. Plusieurs stations balnéaires sont concernées : Saint-Malo, La Baule, Saint-Jean-de-Monts. Aux Sables-d'Olonne, six CRS sont arrivés dans la matinée du 30 juin et ont été rappelés le soir même. Les sauveteurs ont dû revoir leur organisation. En attendant, ils peuvent compter sur la police municipale. Mais le maire craint que ce soit insuffisant avec l'arrivée des vacanciers. En été, la population des Sables-d'Olonne est multipliée par cinq. Pour l'instant, le maire ne sait pas quand reviendront les CRS, mais il y a urgence. Dans une semaine, 100 000 personnes sont attendues sur la plage pour le 14 juillet. TF1 | Reportage M. Giraud, E. Vinzent, R. Hellec