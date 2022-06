Faute de saisonniers, des restaurants jouent leur survie

Les professionnels de l'hôtellerie-restauration vont-ils tenir le rythme ? Dans cet établissement marseillais, "Le République", il manque au moins trois personnes en cuisine et autant en salle. En plein service, il faut hâter le pas. Ce week-end de l'Ascension était une sorte de répétition générale avant la saison estivale. Ce restaurant a été contraint de refuser des clients. Même constat dans le département voisin, une restauratrice d'Avignon a déjà retiré une vingtaine de tables de sa terrasse et ne peut plus ouvrir 7 jours sur 7. Beaucoup de ses anciens salariés ont changé de métier après le premier confinement. Depuis, le secteur traverse une crise des vocations. Horaire plus adapté, meilleures conditions de travail, salaire plus élevé... Les candidats sont devenus exigeants et ils sont moins nombreux. Un emploi de saisonniers sur trois est encore à pourvoir cet été. Les syndicats du secteur réfléchissent à des solutions comme faire appel à de la main-d'œuvre étrangère ou expérimenter un CDI saisonnier. Il engagerait l'employeur à faire travailler un salarié six ou sept mois chaque année. Le dispositif pourrait être testé en Corse d'ici quelques mois. TF1 | Reportage B. Guénais, M. Perrot, F. Miara