Fautes d'orthographe : un mal français

Moins d'un Français sur deux maîtrise correctement les règles d'orthographe. Pourtant, il existe de nos jours des dizaines de sites internet et d'applications qui permettent de devenir incollable dans ce domaine. Parmi eux, le Projet Voltaire. Avec cinq millions d'utilisateurs, cette application est aujourd'hui considérée comme un jeu. Au départ, elle répondait surtout à un fort besoin des entreprises.