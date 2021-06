"Faux CBD" : enquête sur une drogue très addictive

La vapeur ressemble à n'importe quelle cigarette électronique. Mais le cannabis de synthèse est en fait une drogue très dangereuse. Cette drogue est inodore et quasiment indétectable. Alexis se met à en fumer alors qu'il a quinze ans. Le jeune garçon devient accro. Cette dépendance a duré deux ans. Aujourd'hui, il est toujours suivi à l'hôpital. Il a encore des séquelles. Cette drogue de synthèse est jusqu'à 200 fois plus puissante que le cannabis naturel. Il en existe de dizaines de versions, assemblages variés de produits chimiques. Les dealers la nomment CBD comme le calmant vendu légalement en boutique. Mais cette drogue n'a en fait rien à voir. Ils la vendent sur les réseaux sociaux. Nous en constatons un en nous faisant passer pour de nouveaux clients. Le vendeur a tout fait pour nous rassurer quitte à mentir. Ce cannabis de synthèse est populaire chez les adolescents. Beaucoup de ce que nous avons croisé en ont déjà vu ou consommé. Dans ce centre de toxicomanie, le phénomène inquiète. Florian Faradoni, psychologue clinicien au Centre d'accueil et de soins pour les toxicomanes (CAST), a des patients de plus en plus jeunes. Cette drogue est facilement accessible et peu chère. Le cannabis synthétique est très addictif bien plus que la version naturelle. On recense de plus en plus de cas d'intoxication et d'overdose. À Reims en trois ans, 138 mineurs ont été admis aux urgences après avoir consommé du cannabis de synthèse.