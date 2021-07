Faux certificats de vaccination : comment se déroule la fraude ?

C'est le tout premier trafic de ce genre démantelé par hasard. Tout par d'un refus d'obtempérer dans une rue de Bagnolet, en Seine-Saint-Denis, vendredi soir. Un jeune homme 24 ans, interpellé quelques heures plus tard, est contrôlé. Sur lui, 2 500 euros en liquide et une pochette contenant une cinquantaine de pass sanitaire. "Il noie le poisson en disant qu'il s'occupe de voyages organisés. La première intention, ça semble plutôt malin. Mais très vite, il est mis en difficulté dans ses explications. Et rapidement, il dit aux policiers exactement ce qu'il fait", raconte Grégory Joron, secrétaire général du syndicat Unité SGP Police-FO. Les enquêteurs remontent très vite la piste de ces vrais pass nominatifs. Tous sont émis un centre de vaccination de l'Haÿ-les-Roses, dans le Val-de-Marne. C'est une pharmacienne qui, lors de ses vacations, éditait des certificats sans faire d'injection et en l'absence de patient, sans que personne ne s'en aperçoive. "C'est une de mes collègues qui est très sérieuse. Je ne pensais pas qu'elle allait faire ça", déclare une secrétaire médicale. Selon elle, la pharmacienne cumulait plusieurs petits boulots. Inconnue des services de police, elle comme le receleur sont mis en examen et placés en détention provisoire. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article.