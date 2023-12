Faux coursiers : les escrocs sonnent à votre porte

Pour Virginie, victime, et sa famille, toute part d’un appel. Au bout du fil, un homme se fait passer pour son banquier, il l'alerte sur un pseudo-piratage de carte bleue, et trouve une solution. L'escroc est devant sa porte, dix minutes plus tard. Il prend la carte bleue et le piège se referme. En 24 heures, il vide ses comptes de la somme de 13 000 euros, entre retraits et achats de luxe. C’est une arnaque culottée, mais redoutable. Dans le cabinet de Maître Amaury Ayoun, avocat spécialisé en droit bancaire, le scénario se répète ces derniers mois. Pourquoi envoyer un faux coursier ? Car c’est plus efficace. Une fois la carte en main, plus moyen de faire marche arrière. Ces réseaux sont bien organisés. Vos données sont d’abord pirates via des sites frauduleux puis récupérées par un faux banquier. Et pendant qu’il vous appelle, un complice vient chercher votre carte bleue. Ce sont des arnaques de plus en plus abouties. Pour ne pas tomber dans le piège, ne donnez jamais vos codes, ni votre carte à un inconnu. En cas de doute, le mieux est de se rendre directement chez votre banquier. TF1 | Reportage S. Prez, C. Salmon Villa