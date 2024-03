"Faux docteurs", naturopathes : la jungle des rendez-vous médicaux en ligne

Du médecin traditionnel jusqu'au massage aux bols tibétains, on trouve de tout sur Doctolib. Certaines pratiques non validées scientifiquement, et une plateforme qui se dit démunie. En quelques clics sur Doctolib, nous obtenons un rendez-vous chez une ostéopathe pour une séance dite "énergétique". Cette forme de magnétisme est désormais montrée du doigt. Nous devons filmer en caméra cachée. Il n'y a aucune apposition des mains. Une pratique qui prétend réduire stress et douleur. Elle même le reconnaît : "bon, après il y a des charlatans. Il y a un peu de tout". Nous ressortons. Nous sentons ni mieux ni moins bien, mais délestés de 65 euros. Pour tout comprendre, il faut savoir qu'il existe sur Doctolib deux catégories de praticiens : des professionnels de santé, comme les médecins, dentistes, kinésithérapeutes, et des professionnels de la santé, psychologues ou ostéopathes, qui, eux, n'ont aucun conseil de l'ordre. Arthur Dian se définit comme lanceur d'alerte. Ostéopathe de formation, il dénonce certaines pratiques de ses confrères. Et les médecins dénoncent des pratiques qui pourraient empêcher certains patients de se soigner de pathologie grave. En poursuivant nos recherches, nous découvrons aussi des psychologues chamanistes. Après quelques clics sur un moteur de recherche qui renvoie sur Doctolib, l'une d'entre elles nous explique cette pratique inattendue. Nous découvrons que les psychologues ne sont soumis à aucun contrôle. Mais comment est-il possible de référencer de tel praticien ? Doctolib recense aujourd'hui 186.000 professionnels et estime ne pas pouvoir faire le tri seul. La plateforme a créé une structure de douze modérateurs. Ils organisent une veille sur les fiches des praticiens et les signalements. Le problème est que la plateforme ne modère que très peu. Contacté, le ministère de la Santé n'a aucune date à communiquer sur d'éventuelles décisions dans le domaine. Il y a quelques mois, sous la pression de médecins et face aux dérives, la plateforme avait dû évincer des milliers de naturopathes et sophrologues. TF1 | Reportage G. Bellec, L. Gorgibus