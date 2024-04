Faux-monnayeurs : après les billets, les pièces

À l'intérieur des paquets que vous voyez dans les images, on peut imaginer trouver de la drogue, mais c’est bien des milliers de fausses pièces de deux euros que découvrent les policiers espagnols. Hier, ils ont découvert le plus grand atelier de fabrication de fausse monnaie en Europe. On a saisi 30 000 pièces ce jour-là dans un bâtiment de Tolède, au sud de Madrid. Les faussaires avaient installé une usine clandestine. Presses hydrauliques, poinçons. Ce sont des ressortissants chinois qui sont à la tête du réseau. Dix personnes ont été arrêtées. Il aura fallu six ans aux enquêteurs espagnols, aidés par Europol, pour remonter tout le réseau. Les faussaires vendaient chacune de ces pièces entre 60 centimes et un euro. La copie était si bien faite que seul un aimant permet de distinguer la vraie pièce de la fausse. Selon les enquêteurs espagnols, depuis six ans, au moins 500 000 fausses pièces de deux euros sont sorties de cette usine clandestine et circuleraient aujourd’hui en Europe. TF1 | Reportage I. Bornacin, D. Krier, F. Mignard