"Les gens se sentaient à l'aise avec moi" : l'escroc toulousain qui se faisait passer pour un pilote nous répond

Il laissait croire qu’il était pilote, mais cet escroc toulousain pratiquait une autre sorte de vol. Il renouait avec de vieilles connaissances, des amis perdus de vue, les embobinait en leur faisant croire qu’il plaçait leurs économies pour les faire fructifier dans les crypto-monnaies. En moins d’un an et demi, il a ainsi piégé treize personnes différentes. En confiance devant un ami, en plus sérieux comme un pilote de ligne, les victimes lui envoyaient de l’argent, espérant un retour sur investissement qui ne venait jamais. L’escroc a ainsi récupéré 41.000 euros. L’homme, depuis interpellé par la police, a accepté de répondre à nos questions anonymement. Il nous assure ne pas avoir eu de mal à piéger ses victimes. "J'avais une certaine façon de persuader les gens, ils se sentaient à l'aise avec moi, j'ai toujours été quelqu'un de cool dans la vie, de souriant, peut-être beau-parleur, c'est vrai", admet-il. Derrière cette image, ce jeune homme de 25 ans dit surtout être accro au jeu. "Cet argent, je l'ai dépensé pour jouer, pensant me refaire, gagner de l'argent et en garder une partie, rembourser les autres, ce que je n'ai jamais réussi à faire. Je me suis endetté et entêté", affirme le jeune escroc. Son explication convient peu les policiers qui l’ont auditionné. Le jeune homme a commencé à rembourser l’argent, il doit encore 38.000 euros. Il sera jugé en février 2025. F. Litzler, P. Michel, G. Chièze