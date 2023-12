Faux policiers, faux pompiers : les vols par ruse se multiplient

À 86 ans, Huguette ne s'est pas méfiée lorsqu'un homme déguisé en agent des eaux se présente chez elle, prétextant une mesure à faire au robinet. Il rentre dans sa maison. Pendant qu'elle est occupée, l'escroc fouille la maison. Et pour la perturber davantage, un deuxième homme frappe à la porte. Il se présente comme un policier, venu interpeller l'agent des eaux. En civil, le faux policier exhibe alors une carte. Les deux hommes sont en fait de mèche. Mais tout va trop vite pour l'octogénaire. En repartant, le faux policier lui demande alors son code de carte bleu. Une fois seule, elle se rend compte qu'elle a peut-être fait une erreur et appelle sa voisine. Les malfaiteurs ont dérobé des bijoux appartenant à son défunt mari, de l'argent liquide, et auraient retiré 1 500 euros sur son compte. Mais pour Huguette, le préjudice est avant tout moral. À quelques kilomètres de là, à L'Haÿ-les-Roses, même scénario. Jeudi dernier, un homme en tenue de chantier et deux faux policiers, ont cette fois réussi à accéder au coffre-fort d'un couple de retraités. Jackpot, à l'intérieur, des bijoux d'une valeur à la revente estimée 115 000 euros. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article. TF1 | Reportage B. Guenais, T. Valtat, R. Maillochon