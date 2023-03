Faux testaments : près de six millions d'euros détournés

Dans les mains de Ginette, 96 ans, des photos qui sont les seuls souvenirs qui lui restent de Colette Gaty, son amie de toujours. Cette dernière est décédée en avril 2012. Quelques jours après sa mort, un homme affirme avoir reçu par la poste un testament de Colette. Elle lègue tout son héritage estimé à 1,2 million d'euros à un certain Jean-Louis Magnin. Ginette a des doutes, mais elle ne peut rien faire. Jean-Louis Magnin est un ancien notaire. Il est radié en 2004 pour une affaire d'abus de faiblesse pour laquelle il a été condamné. Cette fois, les enquêteurs le soupçonnent d'avoir détourné près de six millions d'euros d'héritage de personnes décédées, comme Colette. Il serait à la tête d'un système d'arnaque aux faux testaments pour lequel il comparait auprès de huit autres prévenus. Parmi eux, il y a un généalogiste, un avocat, un directeur d'EHPAD ou encore un ancien associé, Alain Cauvel. Ce dernier affirme avoir été manipulé. Pendant des années, l'ancien notaire lui a fait approuver des dossiers de succession. TF1 | Reportage L. Merlier, C. Chevreton, H. Massiot