Faux tests : un pharmacien soupçonné d'avoir détourné 18 millions d'euros

Son nom apparaît toujours sur la devanture de la pharmacie actuellement fermée. Le propriétaire des lieux est en prison. Pendant trois mois, ce pharmacien est soupçonné d'avoir mis au point une fraude presque indétectable. Dans le cadre de la lutte contre la Covid, les pharmaciens autorisés à vendre des tests antigéniques, non seulement aux particuliers, mais aussi aux professionnels de santé qui peuvent en commander pour leur cabinet. Le fraudeur a fabriqué des faux bons de commandes, et a déclaré à l'assurance-maladie des millions de tests parfaitement fictifs qu'il déclarait avoir vendu à de vrais professionnels de santé et qu'il se faisait ensuite remboursé. Montant total : 18 millions d'euros. C'est en se renseignant sur les professionnels censés avoir acheté ces tests que l'assurance-maladie a découvert la supercherie. Le pharmacien parisien est soupçonné d'avoir facturé ainsi plus de 3 millions de tests "fantômes", un chiffre astronomique. Pour l'avocat du suspect, c'est tout un réseau qu'il y a derrière cette fraude massive. Une affaire jugée scandaleuse par toute une profession. Un autre pharmacien parisien a été mis en examen suite à un signalement similaire de l'assurance-maladie. Lui aurait détourné 4 millions d'euros pendant dix mois. TF1 | Reportage T. Malandrin - S. L. Cohen - A. Godin