Faux tueurs à gages : la nouvelle escroquerie en ligne

Imaginez, vous êtes tranquillement installé devant votre ordinateur quand un mail vous interpelle : "Cette semaine, un client (...) m'a confié la secrète mission de vous éliminer physiquement en vous administrant un puissant poison". Son auteur se fait passer pour un tueur à gages dans le seul but de vous soutirer de l'argent. Jean Hendrickx a reçu ce mail en mai 2023. "J'ai tout de suite vu que c'était une arnaque", dit-il. L'histoire peut prêter à sourire. Mais l'arnaque est très sérieuse. En quelques semaines, la plateforme de lutte contre les menaces numériques "Cybermalveillance" a reçu une cinquantaine de signalements. Ces mails sont envoyés au hasard à des adresses récupérées de manière frauduleuse. Difficile de savoir comment y échapper, mais quelques réflexes sont indispensables. Si jamais vous avez payé, contactez votre banque au plus vite et conservez toutes les preuves dont vous disposez. TF1 | Reportage V. David, C. Nieulac, B. Hacala