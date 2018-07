Les Fêtes de Bayonne se mobilisent contre les agressions sexuelles

Le coup d'envoi de l'un des plus grands rassemblements festifs d'Europe a été donné mercredi 25 juillet. Les traditionnelles Fêtes de Bayonne rassemblent un million de personnes en cinq jours. L'ambiance y est populaire et joyeuse. Mais lorsque la nuit tombe, certains hommes abuseraient des femmes. De ce fait, des formations ont été mises en place pour leur apprendre à se défendre. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 26/07/2018 présenté par Julien Arnaud sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 26 juillet 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.