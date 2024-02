Féminicide dans le Var : poignardée après le départ de la police

Les policiers venaient de quitter l'appartement où ils avaient été appelés par la victime pour un différend conjugal. Une heure après, la femme de 65 ans a été retrouvée morte chez elle au rez-de-chaussée d'un immeuble à Sanary-sur-Mer. Son mari a avoué l'avoir poignardée. "Je la voyais en tant que voisine. C'est une dame très gentille, mais... malheureusement, c'est un drame", déplore une voisine. Lors de leur première intervention samedi, en début d'après-midi, les agents de police n'avaient pas constaté de trace de violence. Le couple était sous l'emprise de l'alcool. L'épouse n'a pas déposé plainte, et le mari a remis de lui-même des armes et des munitions aux policiers. Ce drame aurait-il pu être évité ? Pour le savoir, le procureur de la République de Toulon a annoncé dans un communiqué l'ouverture d'une enquête administrative afin de déterminer si les règles d'intervention ont bien été respectées par les fonctionnaires de police. Les policiers concernés ont déjà été auditionnés par la direction de la police du Var. L'auteur des faits, lui, a été interpellé et placé en garde à vue. TF1 | Reportage P. Lefrançois, H.P Amar