Féminicide dans le Var : un important dispositif pour retrouver le meurtrier présumé

Toute la journée, par vague successive, les équipe du GIGN se sont relayés dans les airs pour ratisser la zone. Selon les autorités, le fugitif est armé et dangereux. Les gendarmes ont donc bouclé un périmètre entre Gréolières, son village natal et Andon. Dans cette zone depuis dimanche soir, plusieurs familles sont confinées chez elles. Un appel à témoins a été lancé. Marc Floris, 33 ans, est suspecté d’avoir tué, samedi dernier, une femme, Doriane, avec qui il avait ou avait eu une courte relation. Il n’est pas connu des services de police. Lorsque le GIGN a encerclé son domicile dimanche, il a ouvert le feu à deux reprises, sans blesser de gendarmes et a pris la fuite. La chasse à l’homme a commencé. Dans ce petit village de 600 habitants, tout le monde est inquiet. À la peur s’ajoute l’incompréhension. Marc Floris a grandi dans ce village. Ici, tout le monde le connaît. Il est impossible de dire combien de temps cette période stressante va durer car l’homme, chasseur, connaît bien ce secteur escarpé. Les recherches vont se poursuivre cette nuit, des renforts sont attendus.