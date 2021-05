Féminicide de Mérignac : le déroulé du drame

Dans la rue, c'est une atmosphère de deuil. Sous la pluie, ils sont nombreux à se recueillir aujourd'hui encore devant la maison de Chahinez. La violence du meurtre de cette mère de trois enfants choque les habitants et les proches. Mardi, le mari de Chahinez l'espionne toute la journée avant de passer à l'acte à 200 mètres de chez elle. Il lui tire dans les jambes et l'asperge de liquide inflammable devant le domicile de Gérard. "J'ai vu ce gars-là qui avec la femme qui est allongée la tête dans le caniveau et lui qui déversait le liquide. Alors j'ai hurlé, j'ai foncé dessus, mais il a eu le temps de baisser et d'allumer. Il s'est levé et m'a pointé avec une arme", raconte-t-il. Calmement, le mari s'en va vers le domicile qu'il va incendier. Gérard court chercher des couvertures pour essayer de sauver la jeune femme avec l'aide d'un médecin qui exerce à côté. "Elle était toujours vivante. Et puis vu le produit, on n'arrivait pas à éteindre. Ça repartait par en dessous et puis les couvertures ont pris feu. Surtout ce sentiment d'impuissance, ça se jouait à une seconde. Si j'ai ouvert la porte une seconde plus tôt, j'arrivai, j'ai foncé dessus, je n'ai pas réfléchi. Je n'ai pas fait un acte d'héroïsme, mais j'ai foncé dedans. Mais ce gars-là, aucune expression, rien, ce n'est pas humain. Et puis, il va passer devant le juge. Mais je suis désolé, il va prendre quoi ? Il va être libéré à la moitié ? Ça fait déjà deux fois qu'il passe", poursuit Gérard en sanglotant. Colère et incompréhension, comme Gérard, tous à Mérignac se demandent comment cet homme a pu agir en toute liberté ?