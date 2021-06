Féminicide : le témoignage bouleversant d'Isabelle

En tout, 27 jours se sont écoulés entre la première plainte déposée par Isabelle contre son ex-compagnon et la tentative d'assassinat orchestrée contre elle. Le jour du drame, alors qu'elle tente de fuir, son ex-compagnon tire une première fois et réarme. Il vise le bas-ventre. Il ne voulait lui laisser aucune chance. Isabelle s'écroule, mais reste consciente. Et heureusement, les voisins accourent. Isabelle a déposé trois plaintes en six jours, mais elle s'interroge. Le parquet a-t-il transmis à temps l'ordonnance de protection au commissariat ? Son ex-compagnon n'avait pas le droit de l'approcher. Elle aimerait bien pouvoir lire le dossier et comprendre comment il a été mené. Elle a su, après coup, que ses plaintes ont été classées sans suite. Le téléphone grave danger qu'elle devait recevoir le jour même du drame aurait-il pu empêcher son ex-conjoint d'agir ? Isabelle en doute. Son ex-compagnon ne sera pas jugé. Il s'est suicidé quelques heures après l'agression. Isabelle ne dit pas être soulagée pour autant. En quatre mois, elle a subi dix opérations chirurgicales. Elle précise : "j'ai juste voulu quitter quelqu'un. On ne devrait jamais mourir pour ça".