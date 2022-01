Féminicides : la séparation comme élément déclencheur

Julie Douib avait 34 ans et 2 enfants. Elle a été tuée par balles le 3 mars 2019 par son ex-conjoint à l'Île-Rousse, en Haute-Corse. Son père Lucien nous raconte 12 ans de vie de couple avec deux facettes à la maison et dehors. “Julie était très belle et il adorait la montrer quand il allait au restaurant. Puis à la maison, il redevenait le bourreau qu'il était. Tu t’habilles comme ça, tu fais ça, tu, tu restes à la maison pour élever les enfants”. Ensuite, il y a les coups dont Lucien ne sait rien jusqu'à l’été 2018 quand sa fille décide de quitter cet homme. La violence décuple. Puis il y a les menaces de mort, la traque permanente jusque devant le petit immeuble où elle s'est installée. C'est là qu'il l'a assassiné quand il a compris qu'elle ne reviendrait plus. “Elle avait retrouvé du travail. On lui avait gentiment loué cet appartement. Elle avait décidé de refaire sa vie. C'était insupportable de savoir qu’il avait plus d'emprise sur elle”. L'emprise est au centre de tous les féminicides. Laura a failli mourir étranglée par son conjoint il y a 3 ans. L'emprise, c'est d'abord l'éloignement des proches. Puis vient le dénigrement. Les violences physiques arrivent plus tard, souvent suivies de “je t'aime” jusqu'au moment où Laura envisage de partir. “J'avais l'impression d'être une chose, d’être un objet, je lui appartiens. Je n'ai pas à partir avec la petite, on est une famille. Et c'est là, en fait, il y a tous les engrenages : ‘tu pars, je te tue, tu n'as plus ta fille ou je te crève les yeux, tu ne la reverras plus grandir’. J’étais terrorisée, parce que je savais qu'il était capable de passer à l'acte”. Laura doit sa survie à ses voisins. Que se passe-t-il dans la tête de ces hommes qui préfèrent tuer leurs compagnes plutôt qu'elles les quittent ? “Ils ont besoin d'écraser la femme, de la dominer pour rester dans leur image de la virilité, pour exister tout simplement parce qu'ils sont vides. Si cette femme leur échappe, ils n'existent plus, donc ils n'ont plus rien à perdre”. Selon une étude, la séparation est l'élément déclencheur dans les 2/3 des féminicides. En Haute-Corse, une vingtaine de villages se mobilisent en installant des bancs rouges pour réveiller les consciences et rappeler ce numéro vert : le 39 19. Il est à disposition 7 jours sur 7 et 24h sur 24 pour une victime ou un témoin. TF1 | Reportage F. Agnès, P. Veron, E. Duboscq