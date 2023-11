Féminicides : pourquoi rien ne change ?

Marie-Alice, 53 ans, Hilal, 30 ans, et Stéphanie 43 ans, trois prénoms, trois visages de femmes tuées par leurs conjoints, et trois parmi tant d'autres. Dans la foule qui défilait, cet après-midi du 25 novembre, à Paris, beaucoup de familles de victimes, comme Sandrine Bouchait, membre de l'Union Nationale des Familles de Féminicides. "Ma sœur a été assassinée en 2017, voilà pourquoi je suis là aujourd'hui, pour honorer toutes ces femmes", affirmait-elle. Une femme meurt tous les trois jours sous les coups de son compagnon, en France. Depuis des années, le nombre de féminicides ne baisse pas. Alors, les manifestants demandent plus de moyens. De l'argent pour la police et à la justice, mais aussi pour éduquer et sensibiliser les plus jeunes, à l'égalité entre les hommes et les femmes. Démarche contre les violences faites aux femmes, à Paris, Lyon, Strasbourg ou Nantes aujourd'hui, mais aussi à l'étranger. Plusieurs centaines de femmes se sont rassemblées, en Turquie, dans le centre d'Istanbul. C'est une foule immense qui s'est retrouvée, à Rome, pour dire non aux violences faites aux femmes. TF1 | Reportage N. Gandillot, Q. D'Anjou