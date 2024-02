Féminicides : un téléphone qui sauve des vies

Cela fait un mois et demi que Ludivine est équipée du téléphone grave danger. A priori, c’est un portable comme un autre, mais celui-là permet d’alerter discrètement les forces de l’ordre. Le téléphone grave danger est son seul outil pour se protéger de son ex-compagnon. Pendant des années, ce dernier lui a fait subir des violences verbales et physiques. Si son agresseur a été condamné, et a depuis purgé sa peine, pour la jeune femme, il reste une menace. En 2023, le téléphone grave danger a été actionné à 3 200 reprises dans l'Hexagone. Dans le Val-d'Oise, 70 femmes sont équipées du dispositif. Si l’une d’elles signale un danger, une fiche contenant la photo de la victime et de l’auteur présumé ainsi que le lieu où se trouve la personne apparaît sur l'écran de l’opérateur. Selon le major David Delplanques, responsable de formation et de commandement à la DIPN 95, un véhicule sera de suite envoyé sur place pour aller protéger la victime. TF1 | Reportage B. Guenais, C. Chevreton, H. Massiot