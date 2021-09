Féminisation des noms de rues : où en est-on ?

Quand vous vous promenez, levez-vous parfois les yeux pour prêter attention aux noms des rues ? En France, à peine 2% des boulevards et autres allées portent le nom d'une femme. Pour comprendre cette inégalité, nous avons démarré notre enquête rue Jeanne-d'Arc, le nom de personnage féminin le plus attribué en France. Les raisons sont historiques, diront certains. Mais la ville entend combler son retard et faire de ce dossier une priorité. "Par exemple tout un nouveau quartier, le Bois habité est doté exclusivement de noms féminins", nous a-t-on expliqué. Mais la commune la plus active en la matière, depuis cinq ans, c'est Nantes. 70% des nouveaux noms de rue sont ceux de femmes illustres, davantage que lors des deux derniers siècles. Mais qu'en est-il de débaptiser des noms de rues portant le nom d'un homme pour y mettre le nom d'une femme ? C'est ce qu'a fait la ville de Concarneau. La rue Jean Jacques Rousseau s'appelle désormais la Nouvelle Héloïse. Mais pour l'adjoint à maire de la ville, pas question de débaptiser trop de rues masculines. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article.