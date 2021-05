Femme brûlée vive par son ex-conjoint à Mérignac : ce drame aurait-il pu être évité ?

C'est un quartier endeuillé et inconsolable. Partout, les habitants de Mérignac sont encore profondément marqués par une scène d'une violence inouïe qui s'est produite mardi en pleine rue. Une mère de famille de 31 ans a été par son ex-époux. Ce dernier lui a tiré d'abord dans les genoux. Ensuite, il l'a aspergé d'essence, puis l'immoler alors qu'elle était au sol, encore vivante. Ses voisins, abasourdis, se souviennent de nombreuses disputes au sein du couple. "On sentait un climat qu'on n'a pas envie de vivre. Mais il n'y avait pas assez non plus pour que je puisse appeler la police ou faire quelque chose". Au même moment, le suspect mettait le feu au domicile de son ex-femme situé à 100 mètres de là. Par miracle, les trois enfants de la victime n'étaient pas présents. Désormais en garde à vue, l'homme de 44 ans est un multirécidiviste. L'été dernier, il a avait été condamné à 18 mois de prison dont 9 avec sursis pour avoir frappé son ex-femme. "Il est sorti au mois de décembre 2020 et au mois de mars, on retrouve une trace d'une agression sur son épouse qu'il a voulu faire monter de force dans son véhicule", raconte Eric Marrocq, secrétaire général du syndicat Alliance police nationale de la région de Bordeaux. D'après nos informations, la justice ne lui avait pas imposé de porter un bracelet électrique, mais lui avait simplement interdit d'apparaître au domicile familial. L'affaire pose une autre question : comment un homme au profil judiciaire si lourd a pu se procurer des armes à feu. "La saisie des armes à feu, c'est un principe de précaution absolument nécessaire et grâce à ça, on pourrait réussir à sauver quelques vies par an, souligne Anne-Cécile Mailfert, présidente de la Fondation des Femmes. "Il faudrait que tout le monde s'attelle à faire en sorte qu'on sauve et qu'on protège au maximum la vie de ces femmes", ajoute-t-elle. Ce féminicide provoque un profond malaise chez les magistrats et les policiers, qui tentent encore de comprendre si un tel drame aurait pu être évité.