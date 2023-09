Femme tuée en pleine rue, son ex-compagnon recherché

Peu avant neuf heures et demie ce jeudi matin, une femme de 42 ans dépose un de ses enfants à la crèche. Sur le chemin du retour à son domicile, elle est battue à mort par un homme muni d’une arme de type machette. Elle était accompagnée de son fils, trois ans. La victime était policière mais n’était pas en service au moment des faits. Selon les premiers éléments, l’auteur présumé serait son ex-mari. Il avait été condamné pour non-respect d’une mesure de protection à l’égard de son ancienne épouse. "Le plus triste, c'est qu'au quotidien elle traitait ce genre d'affaire, et qu'au final elle en est victime", confie Fabrice Galatioto. Une cellule psychologique a été mise en place à la Croix-de-la-Rochette, village de 380 habitants. "C'est vraiment un désastre", témoigne un des habitants. La victime habitait la commune avec ces enfants. Le principal suspect, lui, a pris la fuite. Il est toujours recherché. TF1 | Reportage V. David, O. Couchard, C. Bruère