Femmes en Iran : le régime se fait plus féroce

Elle est le visage de toutes les femmes résistantes d’Iran. Narges Mohammadi, journaliste de 51 ans, a reçu le prix Nobel de la paix. Emprisonnée depuis un an et demi pour avoir dénoncé la répression du régime ultra-conservateur de Téhéran, son mari et son fils qui sont réfugiés à Paris, ressentent aujourd'hui une extrême fierté. Alors que devient la révolte en Iran, un an après la mort de Mahsa Amini ? Des affrontements avec la police ont encore eu lieu le week-end dernier à Zahedan, dans le sud-est du pays. La colère née chez les femmes il y a un an, s’est répandue à toute la société iranienne. La conséquence est que la répression s'amplifie, la peine de prison pour non-port du voile vient de passer de trois à dix ans. Les femmes non voilées sont traquées, violentées. Une nouvelle polémique provoque la colère en Iran. Sur les images de vidéo-surveillance du 1er octobre, on voit une femme sans voile. Ce jour-là, Armita Garavand, 16 ans, prend le métro de Téhéran avec des amis. Quelques secondes après être rentrée dans la rame, elle ressort inconsciente, avant d’être plongée dans le coma. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article. TF1 | Reportage I. Bornacin, F. Maillard