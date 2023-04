Fermée faute de personnel : la maternité de Sarlat rouvre

Une maternité vide, des couloirs déserts, mais plus pour longtemps, au grand soulagement des sages femmes. Après deux semaines sans accouchement, la maternité de Sarlat va pouvoir rouvrir ses portes dans une semaine. Si la maternité est restée ouverte pour les consultations, les accouchements, eux, ne reprendront qu’en mois de mai, grâce à l’accord trouvé avec les médecins intérimaires. Mais ce n’était pas gagné d’avance. La loiriste avait baissé leur rémunération, les vacataires refusaient de revenir. Pour faire revenir des intérimaires, il a donc fallu utiliser tous les moyens fournis par la loi, dans une situation d’urgence. Le contrat intermédiaire, proposé par l’ARS, offre une rémunération intermédiaire, à 1 600 euros bruts, pour 24 heures. Mais ce contrat, appelé 2 motif 2, a un autre volet. Selon Didier Couteaud, directeur de la délégation départementale de Dordogne, à l’Agence Régionale de Santé (ARS), les contrats sont signés sur des durées plus longues, visées à six mois. Les établissements n'auront plus à chercher à chaque fois un intérimaire comme n’importe quelle entreprise. Il ajoute que l’objectif est de les fidéliser sur les établissements, parce que le parcours du patient se voit aussi dans la durée. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article. TF1 | Reportage E. Braem, C. Brousseau