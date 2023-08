Fermes-auberges : les agriculteurs mettent le couvert

C'est un déjeuner au pied du mont Ventoux, à deux pas des champs de lavande. Le lieu est particulier, car c'est une ferme-auberge, c’est-à-dire un restaurant aménagé sur une exploitation agricole. Désormais, ils sont très recherchés par les touristes. Un touriste nous confie que les produits sont en général des produits de la ferme. C'est même la règle principale d'une ferme-auberge, au moins 51% de la valeur du menu doit être produite sur place et le reste est obligatoirement local et de saison. Magali Malavard cuisine tout dans sa ferme-auberge “La Maguette”. Elle s'est installée sur l'exploitation de ses parents, il y a quatorze ans. Et le jour de notre visite, elle nous a proposé un menu à base de produits du site : rôti d'agneau, risotto de petit épeautre et gâteau roulé à la farine d'épeautre avec de la confiture abricot-lavande. À l'origine, au XIX siècle, une ferme-auberge ne préparait que des casse-croûtes à la hâte pour les randonneurs. Aujourd'hui, c'est un statut à part entière. Il y en a plusieurs milliers en France. Certaines font partie de réseaux, le plus développé a été fondé par la Chambre d'agriculture. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article. TF1 | Reportage Q. Fichet, A. Ponsar