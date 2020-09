Fermeture de bars et restaurants : la colère des propriétaires marseillais

Depuis dimanche soir, tous les bars et restaurants d'Aix et de Marseille ont fermé leurs portes, en principe. Cette fermeture d'une durée de quinze jours pourra être réévaluée dans une semaine. La mesure a provoqué colère et inquiétude des propriétaires de ces établissements qui pourtant ne peuvent pas ignorer que la circulation du virus est inquiétante dans leur ville. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 28/09/2020 présenté par Gilles Bouleau sur TF1.