Fermeture de Bridgestone : une onde de choc pour Béthune

La fermeture annoncée de Bridgestone Béthune, dans le Pas-de-Calais, c'est l'arrêt brutal du dernier fleuron industriel du bassin minier. Elle fonctionnait depuis 1961, et près de 900 emplois vont être supprimés. À l'échelle d'une ville de 25 000 habitants, c'est un séisme car chacun connaît, dans sa famille ou dans son cercle d'amis, quelqu'un qui travaille dans l'usine. Certains s'interrogent, entre autres, sur l'avenir de la ville.