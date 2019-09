Fermeture de centres des impôts : l'inquiétude des contribuables et des fonctionnaires

Les fonctionnaires des impôts se mobilisent. Ils protestent contre les projets de fermeture de centres des finances publiques. Ce sera le cas par exemple à Carentan, dans le département de la Manche. Au-delà des symboles, ces fermetures auront-elles des effets concrets ? Vont-elles rendre plus difficile la vie des contribuables ? Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 16/09/2019 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 16 septembre 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.