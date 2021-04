Fermeture de tous les commerces "non-essentiels" de France : combien ça va coûter ?

Dans le prêt-à-porter, neuf magasins sur dix sont tenus par des indépendants. Cela concerne 32 000 commerces partout en France. Chaque jour de fermeture leur fait perdre 37,5 millions d'euros de chiffre d'affaires. Si l'habillement est l'un des secteurs les plus touchés, il n'est pas le seul. Cette nouvelle fermeture des commerces va mettre au chômage partiel 450 000 nouveaux salariés français. Nathalie, salariée dans une maroquinerie à Orléans (Loiret) tente quand même de voir le bon côté des choses. Mais pour son patron, c'est plus compliqué. Il était en train de réaménager sa vitrine pour relancer des ventes de valise au plus bas ces dernières semaines. Même avec les aides de l'État, il a peur de ne plus s'y retrouver. Pourtant, les montants mis sur la table sont énormes pour soutenir toutes les structures dans l'Hexagone qui doivent baisser le rideau. En tout, 11 milliards d'aides devraient sortir des caisses de l'État pour amortir ces quatre semaines de fermeture.