Fermeture des bars et restaurants à Aix-Marseille : les réactions des professionnels concernés

Dans l'agglomération d'Aix-Marseille, tous les bars et restaurants vont devoir fermer pour une durée indéterminée à partir du 26 septembre. La mesure a été annoncée par le ministre de la Santé ce mercredi soir, lors de son point hebdomadaire. Les professionnels de la restauration sont très choqués. Découvrez leurs réactions dans la vidéo ci-dessus.