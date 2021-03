Fermeture des centres commerciaux de plus de 10 000 m² : la colère des commerçants

Près de 400 centres commerciaux de plus de 20 000 mètres carrés sont fermés depuis fin janvier. Dès vendredi soir, s'ajouteront ceux de plus de 10 000 mètres carrés dans les 23 départements placés sous surveillance renforcée. Une centaine de sites seraient concernés. La décision est jugée trop radicale par Gontran Thüring, délégué général du Conseil national des centres commerciaux. Pour lui, on aurait pu trouver d'autres solutions, comme celles qu'ils avaient déjà proposées. Incompréhension également dans un centre commercial à Marseille. Parmi les nombreuses boutiques à l'intérieur, il y a une auto-école. Le moniteur, Maxime Besson, s'interroge s'il va pouvoir continuer à travailler vendredi. Comme lui, ses collègues s'inquiètent des conséquences sur leur activité. D'après eux, la mesure va encore provoquer une baisse des chiffres d'affaires puisqu'ils ne pourront plus recevoir leur clientèle. Les grandes surfaces alimentaires quant à elles restent ouvertes partout dans l'Hexagone, y compris celles hébergées dans les centres commerciaux.